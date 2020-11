Presiden Moon Akan Hadiri Rangkaian KTT ASEAN dan Umumkan

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in akan berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan puncak dengan negara anggota ASEAN mulai Kamis (12/11/20) ini.Moon dijadwalkan menghadiri KTT Korea Selatan-ASEAN melalui telekonferensi pada Kamis sore untuk membahas kerja sama Seoul dengan negara-negara anggota ASEAN dalam perang melawan COVID-19 dan masalah lainnya.Secara khusus, Moon berencana untuk mengungkapkan "Kebijakan Baru ke Arah Selatan Plus" yang terdiri dari tujuh arahan strategis mengenai kerja sama komprehensif di bidang kesehatan dan kedokteran.Pada hari Jumat (13/11/20), Moon akan mengadakan pertemuan puncak kelompok dengan para pemimpin dari lima negara Sungai Mekong, yakni Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Thailand, untuk membahas cara-cara membina hubungan antar negara.Pada hari Sabtu (14/11/20), Moon akan menghadiri KTT ASEAN Plus Three dan KTT Asia Timur (East Asia Summit, EAS) yang akan dihadiri oleh negara anggota ASEAN, Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara lain.Pada hari Minggu (15/11/20), Moon akan menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) yang akan menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.