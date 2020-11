Pegolf Korsel, Im Sung-jae Raih Peringkat Kedua dalam The Masters 2020, Skor Terbaik untuk Pegolf Asia

Photo : YONHAP News

Pegolf Korea Selatan, Im Sung-jae meraih peringkat kedua di turnamen The Masters pertamanya namun masih membuat sejarah.Im adalah orang Korea Selatan pertama yang bermain di grup terakhir di The Masters 2020, berada di urutan kedua dengan Cameron Smith dari Australia dengan 273 pukulan dengan –15 par pada hari Minggu (15/11/20) waktu setempat di Augusta National Golf Club di Georgia, Amerika Serikat (AS).Penampilan Im adalah penampilan terbaik oleh pegolf Asia yang melampaui peringkat ketiga pada tahun 2004 oleh sesama pegolf asal Korea Selatan, Choi Kyoung-ju.Dustin Johnson dari AS memenangkan jaket hijau dengan mencetak rekor skor 268 pukulan dengan –20 par, skor terendah untuk par dalam sejarah The Masters.