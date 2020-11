Ekspor Korsel pada Oktober 2020 Turun 3,8%

Photo : YONHAP News

Jumlah ekspor Korea Selatan pada bulan Oktober tahun ini mengalami penurunan 3,8 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Ekspor kembali turun setelah sempat pulih pada bulan September, yang pada saat itu mencapai kisaran 7 persen, namun volume ekspor harian meningkat.Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan pada hari Senin (16/11/20), nilai ekspor Korea Selatan pada bulan lalu tercatat mencapai 44,9 miliar dolar AS, turun 3,8 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.Ekspor Korea Selatan mengalami penurunan selama 6 bulan berturut-turut sejak Maret lalu.Sementara itu, jumlah ekspor harian pada bulan Oktober dibukukan sebesar 2,14 miliar dolar AS, naik daripada September lalu yang mencapai 2,08 miliar dolar AS.Volume ekspor produk andalan Korea Selatan, seperti semikonduktor, otomotif, dan peralatan telekomunikasi nirkabel meningkat masing-masing 10,2 persen, 7,1 persen, dan 5,1 persen. Sebaliknya, ekspor produk minyak bumi anjlok tajam sebesar 49,8 persen.Eskpor Korea Selatan ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Vietnam meningkat, sementara ekspor ke China, Jepang, dan Timur Tengah mengalami penurunan.Jumlah impor Korea Selatan turun 5,6 persen dan mencapai 39,1 miliar dolar AS, sehingga surplus perdagangan Korea Selatan untuk bulan Oktober mencapai 5,8 miliar dolar AS.