Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in meminta kerja sama yang erat dari pemerintah dan partai politik untuk menyukseskan proyek "New Deal Gaya Korea" sambil mengatakan bahwa "New Deal Gaya Korea" merupakan kunci untuk membuka masa depan Korea Selatan.Dalam pertemuan strategi ketiga untuk "New Deal Gaya Korea" yang dipimpin langsung oleh Presiden Moon pada hari Senin (16/11/20), dia menyinggung bahwa proyek "New Deal Gaya Korea" akan berkontribusi dalam merubah krisis menjadi peluang dan membuka jalan demi memajukan negara perintis dan maju.Presiden Moon mengungkapkan bahwa peran partai politik dan parlemen sangat penting agar proyek tersebut berkembang menjadi strategi pembangungan nasional baru yang seimbang, sehingga daerah-daerah menjadi pusat dalam revitalisasi ekonomi dan basis pertumbuhan baru.Ditambahkan bahwa pemerintah akan sepenuhnya mendukung upaya partai politik agar masyarakat Korea Selatan da[at berpartisipasi langsung dalam proyek "New Deal Gaya Korea".Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 40 anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi, serta 11 menteri, termasuk Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki.Pemerintah Korea Selatan berencana akan menyuntikkan anggaran sebesar 114,1 triliun won dalam proyek" New Deal Gaya Korea" hingga tahun 2025, termasuk proyek "Digital New Deal" dan "Green New Deal".