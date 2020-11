Keponakan Kim Jong-un Dilaporkan Ditahan oleh CIA Setelah Kasus Pembunuhan Ayahnya, Kim Jong-nam

Photo : YONHAP News

Kim Han-sol, keponakan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dilaporkan ditahan oleh CIA (Central Intelligence Agency) setelah ayahnya dibunuh pada Februari 2017.Seorang penulis Korea-Amerika, Suki Kim membuat klaim tersebut dalam sebuah artikel yang diterbitkan di mingguan Amerika Serikat (AS), The New Yorker pada hari Senin (16/11/20) waktu setempat.Cerita ini dilaporkan berdasarkan wawancara penulis dengan anggota kelompok anti-Korea Utara bernama Free Joseon atau Cheollima Civil Defense.Penulis mengatakan bahwa Kim Han-sol menghubungi Adrian Hong Chang, pemimpin kelompok anti-Pyongyang pada Februari 2017 untuk mencari bantuan karena ingin melarikan diri segera setelah ayahnya, Kim Jong-nam dibunuh di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.Kelompok tersebut dilaporkan mengklaim bahwa Kim Han-sol ingin memperoleh status pengungsi di Belanda setelah melarikan diri dari Makau, tetapi dia dibawa ke lokasi yang dirahasiakan setelah pertemuan dengan agen CIA. Keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui.