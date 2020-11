Menhan Korsel dan AS Konfirmasi Aliansi yang Kukuh

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook melakukan pembicaraan via telepon dengan Penjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang baru, Christopher C. Miller pada hari Rabu (18/11/20) pagi waktu Korea.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Menteri Suh menyampaikan ucapan selamat kepada Miller yang baru diangkat sebagai Penjabat Menteri Pertahanan AS lalu membahas langkah-langkah kolaborasi antara otoritas pertahanan kedua negara.Dalam kesempatan itu, Menteri Suh mengungkapkan harapannya agar Miller berkontribusi pada perkembangan aliansi Korea Selatan-AS berdasarkan pengalaman dan keahliannya.Sementara Miller menilai aliansi Korea Selatan dan AS merupakan teladan aliansi yang paling lama dipertahankan dalam sejarah AS, lalu menegaskan dirinya akan bekerja sama dalam mengembangkan aliansi itu.Suh dan Miller juga mengonfirmasi pentingnya kerja sama untuk isu pertahanan bilateral yang sudah ada dan sepakat untuk mengembangkan aliansi Korea Selatan dan AS yang berorientasi ke depan.