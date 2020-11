Wakil Menlu AS Setuju untuk Gabungkan Metode “Top-down” dan “Bottom-up” untuk Negosiasi Nuklir Korut

Photo : KBS News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun setuju bahwa ada kebutuhan untuk menggabungkan metode “” dan “” dalam hal pembicaraan denuklirisasi antara AS dan Korea Utara.Sekelompok anggota parlemen Partai Demokrat Korea yang mengunjungi AS mengatakan Biegun mengungkapkan sikap tersebut selama diskusi yang diadakan pada hari Selasa (17/11/20) waktu setempat tentang masalah Semenanjung Korea dan prospek dialog AS-Korea Utara.Kelompok itu mengatakan, pernyataan Biegun muncul setelah ketua delegasi kelompok itu mengatakan ada kebutuhan metode “” dan “” agar selaras dalam dialog antara Washington dan Pyongyang.Pendekatan “” mengacu pada cara pembicaraan denuklirisasi yang diadakan baru-baru ini dengan keputusan utama yang berasal dari pembicaraan antara para pemimpin Korea Utara dan AS.Sementara strategi “” akan memerlukan negosiasi tingkat kerja yang terjadi terlebih dahulu, diikuti oleh pertemuan tingkat tinggi dan kemudian pembicaraan puncak.