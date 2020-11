Deposit Mata Uang Asing di Korsel Catat Rekor Terbanyak pada Oktober 2020

Photo : YONHAP News

Jumlah simpanan dalam bentuk mata uang asing oleh penduduk dan perusahaan Korea Selatan di dalam negeri melonjak pada bulan Oktober 2020 dan menyentuh rekor tertinggi dalam sejarah.Menurut data yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (17/11/20), hingga akhir bulan lalu saldo deposit mata uang asing milik penduduk yang tinggal di Korea Selatan dari bank devisa tercatat mencapai 93,32 miliar dolar AS.Angka tersebut mengalami kenaikan 7,87 miliar dolar AS dibandingkan dengan sebulan sebelumnya dan berada di rekor tertinggi.Deposit mata uang asing milik penduduk merujuk pada perhitungan simpanan valuta asing milik warga negara dan perusahaan Korea Selatan di dalam negeri, warga negara asing yang tinggal di Korea Selatan lebih dari 6 bulan, dan perusahaan asing yang merintis ke Korea Selatan.Pada bulan lalu, deposit dari perusahaan meningkat sebanyak 7,2 miliar dolar AS menjadi 74,73 miliar dolar AS hanya dalam sebulan, sementara deposit dari individu naik 670 juta dolar AS menjadi 18,59 miliar dolar AS.Seorang pejabat senior BOK mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah deposit dalam bentuk mata uang asing pada bulan Oktober berkat pulihnya impor ekspor dan menguatnya nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS.