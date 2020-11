JCS Korsel-AS-Jepang Kolaborasi untuk Perdamaian dan Keamanan Kawasan Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (Joint Chief of Staffs, JCS) Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang sepakat untuk meneruskan upaya dalam memperluas kolaborasi multilateral untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.JCS Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua JCS Korea Selatan, Won In-choul menggelar telekonferensi bersama mitranya dari AS, Mark Milley dan Jepang, Koji Yamazaki pada hari Kamis (19/11/20).Dalam pertemuan virtual itu, Won menegaskan kerja sama antara ketiga negara untuk denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.Sementara Milley kembali mengonfimasi bahwa AS bersedia menyediakan segala kekuatan militernya untuk Korea Selatan dan Jepang jika diperlukan.Yamazaki juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara ketiga negara dan juga meminta resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara agar ditaati dengan sungguh-sungguh demi mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.