AS Jatuhkan Sanksi Tambahan pada Perusahaan Korut dan Rusia yang Terlibat Pengiriman Pekerja Korut ke Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (19/11/20) waktu setempat, menjatuhkan sanksi tambahan kepada dua perusahaan Korea Utara dan Rusia yang terlibat dalam pengiriman pekerja Korea Utara ke luar negeri.Dua perusahaan itu adalah perusahaan perdagangan Korea Utara, Cholsan yang beroperasi di Rusia dan perusahaan konstruksi Rusia, Mokran LLC.Kedua perusahaan itu diketahui terlibat dalam urusan pengiriman pekerja Korea Utara ke luar negeri.Berdasarkan sanksi tersebut, semua pihak yang melakukan transaksi dengan kedua perusahaan tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi AS.Mereka yang menyediakan layanan keuangan kepada kedua perusahaan itu juga akan menerima sanksi.Kementerian Keuangan AS menyatakan batas waktu pemulangan pekerja Korea Utara yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah tanggal 22 Desember tahun lalu, tetapi sebagian negara tidak melaksanakannya.Walaupun tidak menyebut nama negara yang dimaksud, tetapi tampaknya pernyataan tersebut merujuk pada China dan Rusia.Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin meminta negara-negara yang masih mempekerjakan tenaga kerja Korea Utara agar memulangkan mereka ke negaranya.Tindakan yang dikeluarkan pada masa peralihan pemerintahan AS itu ditafsirkan untuk menutup masuknya sumber valuta asing yang akan dipakai untuk pengembangan senjata nuklir Korea Utara.