Wakil Menlu AS Kemungkinan Akan Kunjungi Korsel Bulan Depan

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun kemungkinan akan mengunjungi Korea Selatan pada bulan depan sebagai bagian dari tur Asia.Menurut sumber diplomatik di Washington pada hari Senin (23/11/20) waktu setempat, Biegun berencana melakukan perjalanan ke Asia termasuk Korea Selatan pada awal Desember.Biegun yang juga menjabat sebagai Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, dilaporkan akan didampingi oleh Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Korea Utara, Alex Wong.Perjalanan Biegun kemungkinan tidak akan membuat terobosan dalam negosiasi nuklir yang tengah mandek antara AS dan Korea Utara karena akan terjadi kurang dari dua bulan sebelum masa jabatan lima tahun Presiden AS, Donald Trump berakhir pada tanggal 20 Januari.