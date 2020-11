Biden Diresmikan sebagai Pemenang Pilpres AS, Transisi dari Pemerintahan Trump Dimulai

Photo : YONHAP News

Badan Layanan Umum (General Services Administration, GSA) Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah memastikan bahwa Presiden terpilih AS, Joe Biden adalah "pemenang yang resmi" dalam pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 3 November.Kantor berita AS, Associated Press melaporkan pada hari Senin (23/11/20) waktu setempat, bahwa kepastian dari badan tersebut membuka jalan untuk dimulainya transisi dari pemerintahan Presiden Donald Trump.GSA dilaporkan mengabarkan Biden melalui surat bahwa pemerintahan Trump siap untuk resmi memulai proses transisi.Usai diedarkannya surat kepastian tersebut, Trump akhirnya memerintahkan GSA dan timnya untuk bekerja sama dengan transisi Biden.Trump mencuit di akun Twitter-nya pada hari Senin bahwa dia akan terus berjuang dengan baik dan yakin akan menang, namun untuk kepentingan terbaik negara, dia merekomendasikan agar GSA melakukan apa yang perlu dilakukan untuk protokol awal dan telah memberi tahu timnya untuk melakukan hal yang sama.