Menhan Korsel Adakan Pertemuan dengan Danjen USFK

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK), Robert Abrams mengadakan pertemuan secara tertutup di kantor Kementerian Pertahanan Korea Selatan di Yongsan, Seoul pada hari Senin (23/11/20).Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas isu pertahanan antara kedua negara dan kondisi untuk latihan tembak pasukan Amerika di Korea Selatan.Pasukan Amerika di Korea Selatan melakukan latihan tembak dari helikopter Apache di Rodriguez Live Fire Complex di Pocheon, Provinsi Gyeonggido hingga saat ini, namun mulai bulan Februari mereka akan melakukan latihan tersebut di Pohang.Namun, penduduk Pohang memprotes latihan tersebut dengan keras akibat suara bising dan getaran yang muncul saat mereka melakukan latihan, sehingga mereka meminta penutupan tempat latihan tersebut.Abrams tetap mengklaim bahwa latihan tembak pasukan Amerika di Korea Selatan diperlukan.Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS sebelumnya telah sepakat untuk membahas pengembangan tempat latihan tembak serbaguna di pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (Security Consultative Meeting, SCM) ke-52 di Washington, AS pada Oktober lalu.