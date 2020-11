Biden Nominasikan Antony Blinken sebagai Menlu AS

Photo : YONHAP News

Badan Layanan Umum (General Services Administration, GSA) Amerika Serikat (AS) meresmikan kemenangan Joe Biden dan memberitahukan proses transisi pemerintahan.Sebelumnya, Biden menunjuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri AS yang baru pada hari Senin (23/11/20) waktu setempat.Blinken pernah bekerja sebagai penasihat keamanan nasional ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden dan mempunyai hubungan dengan Biden selama hampir 20 tahun.Biden juga menominasikan Jake Sullivan yang berusia 43 tahun sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS.Mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry ditunjuk sebagai utusan khusus urusan perubahan iklim, sementara mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency, CIA), Avril Haines ditunjuk sebagai Direktur Badan Intelijen Nasional (Director of National Intelligence, DNI).Selain itu, Alejandro Mayorkas ditujuk sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security, DHS) dan Linda Thomas-Greenfield yang berkarir selama 35 tahun sebagai diplomator ditunjuk sebagai Duta Besar AS untuk PBB.