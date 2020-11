Korsel Sambut Penunjukkan Blinken sebagai Menlu AS dengan Hangat

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kerja sama untuk mengembangkan hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) bersama Antony Blinken yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) oleh presiden terpilih AS, Joe Biden.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Choi Young-sam menilai Blinken sebagai tokoh yang memiliki pengalaman dan profesionalisme yang cukup di bidang diplomasi, serta memahami masalah Semenanjung Korea dan hubungan antara kedua negara secara mendalam.Ditambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan berekspektasi tinggi atas hubungan aliansi yang tetap kuat di pemerintahan Biden dan tetap akan bekerja sama dengan erat.Blinken pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional AS pada tahun 2009-2012 di bawah pimpinan Biden yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden AS. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri AS pada tahun 2015-2017.Blinken pernah mengatakan bahwa cara negosiasi nuklir dengan Iran di bawah pemerintahan Obama dapat diterapkan pada negosiasi nuklir dengan Korea Utara.Jubir Choi mengatakan bahwa pihaknya siap untuk melakukan kerja sama dengan Blinken mengenai masalah Semenanjung Korea.