Biden Janji untuk Perkuat Aliansi di Asia-Pasifik

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden dilaporkan telah berjanji untuk memperkuat aliansi AS di kawasan Asia-Pasifik dengan mengatakan bahwa "Amerika adalah yang terkuat ketika bekerja sama dengan sekutunya."Menurut Reuters dan media asing lainnya, Biden membuat pernyataan tersebut pada hari Selasa (24/11/20) waktu setempat, ketika dia memperkenalkan tim keamanan nasionalnya yang direncanakan pada konferensi pers di Delaware.Biden mengatakan bahwa para calon tidak hanya akan memperbaiki, tetapi juga menata kembali kebijakan luar negeri Amerika dan keamanan nasional untuk generasi berikutnya, sembari menambahkan timnya siap memimpin dunia.Biden menunjuk mantan penasihat keamanan dan wakil menteri luar negeri AS, Antony Blinken sebagai calon menteri luar negeri AS dan Jake Sullivan sebagai penasihat keamanan nasional AS.Blinken juga menekankan perlunya bekerja sama dengan sekutu. Dia berjanji untuk bekerja dengan kerendahan hati dan kepercayaan diri, sembari mengatakan bahwa AS tidak dapat menyelesaikan semua masalah dunia sendirian dan memerlukan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain.