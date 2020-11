Kemlu AS Turunkan Level Peringatan Perjalanan ke Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menurunkan level peringatan perjalanan ke Korea Selatan, dari yang sebelumnya Level 3 (Pertimbangkan Perjalanan) ke Level 2 (Peningkatan Perhatian).Peringatan perjalanan baru itu dimuat di laman resmi Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (24/11/20) waktu setempat.Pemerintah AS menerapkan peringatan perjalanan Level 3 untuk seluruh wilayah Korea Selatan pada bulan Agustus lalu.Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan empat level peringatan perjalanan, yaitu Level 1 (Kewaspadaan Normal), Level 2 (Peningkatan Perhatian), Level 3 (Pertimbangan Kembali Perjalanan), dan Level 4 (Jangan Bepergian).