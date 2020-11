Rencana Kunjungan Menteri Unifikasi Korsel ke AS Dibatalkan

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Lee In-young sebelumnya mempertimbangkan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) sebelum pemerintahan Joe Biden diluncurkan, namun rencana itu dilaporkan berakhir gagal.Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Rabu (25/11/20) menyatakan bahwa Menteri Lee tidak akan melakukan kunjungan ke AS dalam tahun ini.Dikatakan bahwa kunjungan Lee ke AS pada bulan Desember dinilai tidak layak jika mempertimbangkan kondisi COVID-19 di AS, sehingga pihaknya akan mencari waktu kunjungan yang lebih tepat di masa depan.Awalnya, Menteri Lee berencana mengunjungi Washington D.C. pada bulan Desember dan bertemu dengan sejumlah politikus AS untuk membicarakan kolaborasi dengan Korea Utara di bidang medis dan kesehatan.Akan tetapi, tidak mudah untuk membuat jadwal pertemuan dengan tokoh-tokoh penting AS di tengah kondisi COVID-19 yang memprihatinkan.Karantina mandiri Menteri Lee setelah pulang dari AS juga menjadi salah satu penyebab batalnya kunjungan ke AS dalam tahun ini.Dengan demikian, kunjungan Menteri Lee diperkirakan akan dilakukan setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari 2021.