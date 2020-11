BTS dan Blackpink Masuk Nominasi “Person of the Year 2020” Majalah TIME

Photo : YONHAP News

BTS dan Blackpink telah dinominasikan sebagai “” oleh Majalah TIME, Amerika Serika (AS).Majalah TIME mengadakan pemungutan suara daring untuk orang atau sekelompok orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia tahun ini, dengan lusinan nominasi tersedia untuk dipilih atau ditolak, termasuk dua grup asal Korea Selatan.Nominasi terkenal lainnya adalah Wakil Presiden terpilih AS, Kamala Harris yang merupakan wanita pertama, wanita kulit hitam pertama, dan orang Asia pertama yang terpilih untuk masuk ke dalam nominasi tersebut, dan juga aktivis kampanye “Black Lives Matter”.Presiden terpilih AS, Joe Biden dan Presiden AS, Donald Trump juga masuk dalam daftar tersebut, serta Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS, Anthony Fauci, dan Hakim Agung AS yang baru, Amy Coney Barrett.Juru kampanye lingkungan Swedia, Greta Thunberg yang diberi penghargaan tahun lalu juga dinominasikan untuk tahun 2020 ini.Pilihan terakhir akan diumumkan pada tanggal 10 Desember.