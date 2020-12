Album Terbaru BTS, “BE” Raih Peringkat Pertama dalam “Billboard 200”

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS sekali lagi menduduki puncak tangga lagu dengan album "BE" yang memulai debutnya di peringkat pertama tangga album utama Billboard.Billboard mengumumkan pada hari Minggu (29/11/20) waktu setempat, bahwa album BTS, "BE" memulai debutnya di No. 1 “Billboard 200”, 200 tangga album teratas yang merupakan peringkat mingguan dari album yang paling populer di Amerika Serikat (AS).Pemeringkatan didasarkan pada penjualan album, lagu, dan streaming album.Billboard mengatakan "BE" yang dirilis pada tanggal 20 November, memperoleh penjualan yang setara dengan 242 ribu unit album di AS hingga tanggal 26 November."BE" adalah album kelima BTS yang memasuki tangga lagu Billboard di No. 1 sejak grup tersebut untuk pertama kalinya pada Juni 2018 mencapai peringkat teratas dengan album "Love Yourself: Tear" diikuti oleh "Love Yourself: Answer", "Map of the Soul: Persona", dan "Map of the Soul: 7".