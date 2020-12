Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS kembali menorehkan sejarah karena menduduki puncak tangga lagu single utama Billboard dengan lagu non-Inggris.Billboard mengatakan pada hari Senin (30/12/20) waktu setempat, bahwa single terbaru BTS "Life Goes On" memulai debutnya di posisi teratas di chart Billboard "Hot 100".Single "Life Goes On" yang dirilis pada tanggal 20 November adalah single pertama dalam bahasa Korea yang menduduki peringkat teratas dalam 62 tahun sejarah tangga lagu single Billboard."Life Goes On" menandai lagu BTS kedua yang debut di peringkat pertama setelah single bahasa Inggris pertamanya "Dynamite" debut pada bulan Agustus lalu.BTS sekarang memiliki tiga lagu pemuncak tangga lagu, termasuk remix "Savage Love" oleh penyanyi Amerika Serikat, Jason Derulo dan produser Selandia Baru, Jawsh 685.