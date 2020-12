Ekspor Korsel November 2020 Naik 4%

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan pada bulan November mengalami kenaikan empat persen dan ekspor rata-rata harian juga meningkat sebesar 6,3 persen.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (01/12/20) bahwa nilai ekspor Korea Selatan pada bulan November mencapai 45,8 miliar dolar AS dan ekspor rata-rata harian juga mengalami kenaikan.Di antara 15 produk ekspor utama, ekspor untuk 10 jenis produk mengalami kenaikan, khususnya ekspor produk semikonduktor,, produk bioteknologi kesehatan, dan kosmetik.Sementara nilai impor pada bulan November mencapai 39,8 miliar dolar AS dan neraca perdagangan mencapai surplus senilai 5,9 miliar dolar AS.