Pakar Khusus Korut di AS Klaim Kim Jong-un Telah Disuntik Vaksin COVID-19 Produksi China

Photo : YONHAP News

Seorang pakar khusus urusan Korea Utara di Amerika Serikat (AS) mengklaim pada hari Senin (30/11/20) waktu setempat, bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un telah disuntik vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh China.Direktur Urusan Korea Selatan di Pusat Kepentingan Nasional (Center for the National Interest, CNI) AS, Harry Kazianis menyatakan hal tersebut di sebuah situs bertemakan keamanan nasional, "1945".Menurutnya, sejumlah pejabat tinggi di dewan pimpinan Korea Utara termasuk keluarga Kim Jong-un mendapat vaksinasi COVID-19 yang didistribusikan oleh China dalam 2-3 minggu terakhir.Kazianis mengatakan bahwa China telah melakukan pengembangan vaksin COVID-19 dengan cepat, namun belum ada data terkait uji klinik fase ketiga sehingga efek dan keamanan vaksin masih belum dapat dikonfirmasi.Ditambahkan bahwa kemungkinan besar China menyuguhkan vaksin COVID-19 ke Korea Utara karena China juga merasa khawatir atas penyebaran COVID-19 di Korea Utara yang dapat menimbulkan kekacauan besar.