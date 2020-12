Korsel Dukung Proyek

Photo : YONHAP News

Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (01/12/20) bahwa Korea Selatan mendukung proyek "Green & Digital New Deal" sekitar 10 juta dolar AS untuk negara berkembang.Total dana dukungan yang disetujui oleh pemerintah Korea Selatan adalah 17,47 juta dolar AS, yang akan diberikan kepada 23 negara berkembang.Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa proyek tersebut dapat dihubungkan dengan proyek "Digital New Deal" milik Grup Bank Dunia dan juga bermanfaat agar perusahaan swasta dan publik Korea Selatan di bidang terkait dapat meramah pasar luar negeri.Korea Selatan telah menyediakan dana senilai 100 juta dolar AS kepada Bank Dunia untuk berbagi pengalaman dan teknologi pertumbuhan hijau dengan negara berkembang.Korea Selatan tetap mendukung proyek Bantuan Pembangunan Resmi (Official development assistance, ODA) untuk berbagi strategi pertumbuhan ekonomi gaya Korea dengan dunia internasional dan membantu memajukan perusahaan Korea Selatan ke pasar luar negeri.