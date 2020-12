AS: China Jelas Tidak Terapkan Sanksi terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mengetatkan sanksi terhadap Korea Utara.Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Urusan Korea Utara, Alex Wong pada hari Selasa (01/12/20) waktu setempat, mengatakan bahwa China jelas melanggar sanksi terhadap Korea Utara.AS juga dikatakan telah membuka sebuah situs web yang dipakai untuk melaporkan pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara.Situs web ini memberikan informasi tentang bagaimana membuat laporan mengenai pencucian uang, penghindaran sanksi, dan kegiatan pendanaan lainnya untuk pengembangan senjata nuklir ilegal Korea Utara.Situs itu dibuat oleh Kementerian Luar Negeri AS dengan melengkapi program pelaporan informasi terorisme yang disediakan pada lamannya pada Juni tahun lalu dan menawarkan hadiah berupa uang sebanyak lima juta dolar AS kepada pihak yang melaporkan informasi yang berguna.Saat mengumumkan pembukaan situs web tersebut, Wong menegaskan bahwa Korea Utara harus menyadari bahwa perkembangan ekonomi dan persenjataan nuklir dan kimia tidak dapat berjalan bersama.Dalam kesempatan yang sama, Wong mengkritik China karena dinilai membiarkan Korea Utara melanggar sanksi terhadapnya dan China wajib memenuhi sanksi terhadap Korea Utara jika menginginkan denuklirisasi dan perdamaian.Menurut Wong, China seharusnya memulangkan pekerja Korea Utara hingga akhir tahun lalu, tetapi setidaknya 20 ribu orang Korea Utara masih berada di China hingga pendapatan mereka digunakan untuk pengembangan senjata.Selain itu, Wong menyatakan Beijing dan Pyongyang telah melakukan 555 kali perdagangan barang-barang yang dibatasi akibat sanksi terhadap Korea Utara.Kemudian, Wong mendesak negara-negara anggota PBB dan sekutunya agar berpartisipasi dalam menerapkan sanksi terhadap Korea Utara.