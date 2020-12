Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS kembali meraih rekor terbaik dalam sejarah Billboard dengan meraih peringkat pertama di "Artist 100", setelah menempati puncak tangga lagu Billboard "Hot 100" dan "Billboard 200".BTS untuk pertama kalinya sebagai sebuah band musik, berhasil menyapu tiga chart Billboard sekaligus.Billboard mengatakan pada hari Selasa (01/12/20) waktu setempat, bahwa BTS menempati peringkat teratas "Artist 100" untuk ke-13 kalinya.Sebelumnya, BTS telah mencetak sejarah Billborad dengan album "BE" dan single terbarunya, "Life Goes On" yang masing-masing berada di posisi teratas di chart "Billboard 200" dan "Hot 100".Album "BE" yang dirilis pada tanggal 20 November menduduki peringkat kedua di chart album resmi Inggris. Album BTS yang baru juga berada di posisi teratas di tangga album mingguan Oricon, Jepang dengan memperoleh penjualan sekitar 190 ribu unit album.