PBB Kecualikan Korut dari Negara Evaluasi Bantuan Kemanusiaan Tahun 2021

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) melaporkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan untuk mengecualikan Korea Utara dari negara-negara yang dievaluasi untuk kegiatan bantuan kemanusiaan pafa tahun depan.Tidak seperti tahun sebelumnya, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) tidak mencantumkan Korea Utara dalam laporan tentang kegiatan bantuan kemanusiaan dunia 2021 yang dirilis pada hari Selasa (01/12/20) waktu setempat.Juru bicara OCHA, Jens Laerke menerangkan bahwa evaluasi dan pemantauan situasi kemanusiaan Korea Utara, serta verifikasi informasi baru tidak mungkin dilakukan karena larangan pergerakan akibat pandemi global COVID-19.Akibatnya, Tim Bantuan PBB di Korea Utara dan Tim Kemanusiaan Nasional telah sepakat untuk tidak memasukkan analisis kebutuhan kemanusiaan Korea Utara dan prospeknya dalam laporan tahun depan.Namun, OCHA akan tetap melanjutkan kegiatan bantuan kemanusiaan secara mandiri terhadap Korea Utara pada tahun depan berdasarkan pedoman PBB yang ada.