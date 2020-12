Presiden Moon dan Presiden Prancis Diskusikan Kerja Sama di Bidang Perubahan Iklim

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada hari Kamis (03/12/20) untuk membahas kerja sama dalam menangani perubahan iklim.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae, Kang Min-seok mengatakan dalam jumpa pers bahwa Presiden Moon mengatakan kepada Macron bahwa Korea Selatan akan secara aktif bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memenuhi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.Dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Moon mengatakan Korea Selatan sedang mengejar apa yang disebut inisiatif "New Deal Gaya Korea" untuk mencari ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menyatakan tujuan mencapai netral karbon pada tahun 2050 untuk bergabung dengan upaya global untuk menanggapi perubahan iklim.Sebagai tanggapannya, Macron dilaporkan mengatakan bahwa Prancis ingin mendukung berbagai inisiatif Moon termasuk netral karbon dan dia akan secara aktif berpartisipasi dalam KTT P4G yang ditetapkan untuk tahun depan di Seoul.P4G, yang merupakan singkatan dari Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, adalah inisiatif publik-swasta yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.Para pemimpin juga berjanji untuk bekerja sama untuk pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19 yang adil.