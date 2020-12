Nilai Tukar Won terhadap Dolar AS Sentuh Angka 1.000 Won dalam 2,5 Tahun Terakhir

Photo : Getty Images Bank

Nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS di pasar valuta asing turun 3,8 won dan ditutup di angka 1.097,0 won pada hari Kamis (03/12/20).Nilai tukar won Korea terhadap dolar AS menyentuh angka 1.000 won untuk pertama kalinya dalam dua tahun enam bulan terakhir.Menguatnya nilai mata uang won Korea itu dikarenakan harapan akan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan AS dan izin penggunaan vaksin COVID-19.Tahun ini sebenarnya nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS naik turun secara dratis. Pada bulan Maret ketika COVID-19 mulai merebak, nilai tukar itu melonjak ke angka 1.300 won dan kemudian terus turun di semester kedua hingga ke bawah angka 1.100 won.Jika nilai won Korea menguat, perusahaan ekspor Korea Selatan mendapat pengaruh negatif karena harga barang yang diekspor ke AS naik dan daya saingnya turun.Namun berdasarkan prediksi para pakar, meskipun dolar AS akan terus melemah untuk sementara waktu, tetapi tidak akan turun ke bawah angka 1.000 won karena otoritas valuta asing akan menanganinya.