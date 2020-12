Jenderal Komando Angkatan Darat Pasifik AS Ditunjuk sebagai Kepala CFC Korsel-AS yang Baru

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa Jenderal Komando Angkatan Darat Pasifik AS, Paul LaCamera ditunjuk sebagai Kepala Komando Pasukan Gabungan (Combined Forces Command, CFC) Korea Selatan dan AS yang baru.Komandan CFC bertugas sebagai Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Command, UNC) dan Jenderal Komando Pasukan Amerika di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK).LaCamera telah menjabat sebagai komandan jenderal Korps Lintas Udara XVIII dan komandan Gugus Tugas Gabungan - Operasi Penyelesaian Inheren (Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, CJTF-OIR) kemudian mengepalai Komando Angkatan Darat Pasifik AS sejak November tahun lalu.Pelantikan tersebut dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala CFC, Mayor Jenderal Robert Abrams.