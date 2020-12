Nilai Tukar Won Korea terhadap Dolar AS Mencapai 1.082,1 Won

Photo : YONHAP News

Nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS jatuh ke bawah level 1.090 won setelah won Korea menguat selama beberapa hari terakhir.Di pasar valuta asing pada hari Jumat (04/12/20), nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS turun sekitar 15 won dan ditutup di angka 1.082,1 won.Penurunan won Korea tersebut berlangsung selama empat hari berturut-turut.Nilai tukar won Korea terhadap dolar AS tercatat yang terendah dalam 2,5 tahun terakhir sejak mencapai angka 1.083,10 won pada tanggal 14 Juni 2018 lalu.Penurunan nilai tukar won Korea terhadap dolar AS itu dikarenakan lemahnya dolar AS dan menguatnya mata uang Euro dan yuan China, serta harapan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan AS dalam tahun ini.