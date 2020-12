Wakil Menlu AS Akan Kunjungi Korsel Mulai Selasa Besok

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun yang juga menjabat sebagai Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara akan mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 8-11 Desember.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Biegun akan melakukan lawatannya ke Seoul pada hari Selasa (08/12/20) besok untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi antara Seoul dan Washington atas undangan dari Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-gun.Kementerian Luar Negeri AS juga telah menyampaikan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (06/12/20) waktu setempat, bahwa Biegun akan membahas komitmen aliansi Korea Selatan dan AS dalam hal keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, serta melanjutkan persekutuan yang erat antara kedua negara.Selama perjalanannya, Biegun rencananya akan menggelar pertemuan dengan Choi dan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon pada tanggal 9 Desember untuk membahas kerja sama dalam isu proses perdamaian Semenanjung Korea.Dia juga akan menghadiri jamuan makan bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha pada hari Jumat (11/12/20).Diperkirakan kunjungan Biegun kali ini tidak akan berfokus pada perundingan nuklir yang mandek antara Korea Utara dan AS, karena kunjungan ini terjadi sekitar sebulan sebelum masa jabatan Presiden AS, Donald Trump berakhir pada tanggal 20 Januari.Diskusi kali ini diharapkan akan lebih berpusat pada manajemen situasi yang stabil di Semenanjung Korea selama masa transisi administrasi AS.