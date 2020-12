AS Tekan China untuk Terapkan Sanksi terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Di tengah pelaksanaan sanksi oleh komunitas internasional terhadap pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, Amerika Serikat (AS) menekan China yang membiarkan penyelundupan batu bara Korea Utara.Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara menganalisis bahwa Korea Utara memperoleh dolar AS dengan mengekspor batu bara melalui alih muatan secara ilegal di laut untuk menghindari sanksi dari komunitas internasional.Jumlah uang yang diperoleh Korea Utara melalui ekspor batu bara pada tahun ini mencapai 410 juta dolar AS.Wall Street Journal melaporkan bahwa Korea Utara mengekspor batu bara ke China sepanjang tahun lalu dan pemerintah AS mengkritik China karena membiarkan penyelundupan tersebut.Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS, Robert O'Brien mengatakan, apabila China tidak mengetatkan sanksi terhadap Korea Utara, Korea Utara akan tetap mengembangkan rudal dan nuklir dan tentunya hal itu akan meningkatkan risiko penyebarluasan senjata perusak massal.Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Kementerian Luar Negeri AS menyatakan tekad kuatnya untuk mengetatkan pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara dengan lebih ketat.