Presiden Moon Pertimbangkan Kehadiran Korsel di CPTPP

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menyatakan bahwa Korea Selatan terus mempertimbangkan untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP).Di upacara peringatan Hari Perdagangan yang digelar di COEX, Seoul pada hari Selasa (08/12/20), Presiden Moon mengatakan bahwa seluruh dunia akan bersaing dengan ketat untuk mendominasi pasar yang pulih setelah COVID-19 dan proteksionisme juga semakin menguat, sehingga Korea Selatan harus memvariasikan pasar di dunia.CPTPP dibentuk setelah Presiden Trump memutuskan untuk mundur dari Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership, TPP) yang dibentuk di masa pemerintahan Obama dan saat ini pemerintahan Biden menyatakan akan kembali bergabung ke dalam CPTPP.Selain CPTPP, Presiden Moon akan mengaktifkan perdagangan multilateral melalui perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan pemerintah Korea Selatan tetap mendukung kebijakan "Green New Deal" agar perusahaan domestik dapat menyediakan infrastruktur ramah lingkungan untuk menargetkan netral karbon 2050.