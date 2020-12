Wakil Menlu AS Tiba di Korsel pada Selasa Ini

Photo : KBS News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun yang juga merangkap sebagai Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara mengunjungi Korea Selatan pada hari Selasa (08/12/20).Pada hari Rabu (09/12/20) besok, dia dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-gun dan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon untuk membahas isu antara kedua negara dan langkah kerja sama terkait masalah Korea Utara.Dia akan menggelar kuliah umum pada hari Kamis (10/12/20) mengenai negosiasi dengan Korea Utara dan juga menghadiri jamuan makan bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha pada hari Jumat (11/12/20).Kunjungan Biegun kali ini diperkirakan akan berfokus pada cara untuk menjaga kestabilan situasi di Semenanjung Korea selama masa transisi administrasi AS dan kedua pihak membahas strategi Korea Utara yang bisa berubah setelah peluncuran pemerintahan Biden.Pemerintah Korea Selatan menyatakan terima kasih atas upaya Biegun hingga saat ini dan meminta bantuan agar kedua negara tetap melakukan kerja sama di bawah pemerintahan Biden.