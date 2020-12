Photo : YONHAP News

Video musik dari girlband Korea Selatan, TWICE dengan lagu berjudul "Feel Special" telah mencapai lebih dari 300 juta tontonan di YouTube.Menurut JYP Entertainment pada hari Selasa (08/12/20), jumlah tontonan video musik tersebut menembus angka 300 juta tontonan pada hari Senin (07/12/20) pukul 19.00 waktu Korea.Ini merupakan kali kedelapan bagi TWICE jumlah tontonan untuk video music lagunya melebihi 300 juta kali tontonan.Selain itu, TWICE berhasil mencatat rekor jumlah penjualan album kumulatif di Korea Selatan dan Jepang sebanyak 10 juta kopi.Jumlah tersebut merupakan gabungan dari jumlah penjualan untuk 29 unit album yang dirilis di Korea Selatan dan Jepang sejak mereka debut pada tahun 2015 lalu.TWICE tengah aktif berkegiatan dengan lagu berjudul "I Can't Stop Me" yang merupakan lagu andalan dari album kedua mereka. Lagu tersebut juga tersedia dalam bahasa Inggris untuk menargetkan pasar musik global.