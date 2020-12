AS Jatuhkan Sanksi Korut terhadap 6 Entitas dan 4 Kapal

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (08/12/20) waktu setempat, menjatuhkan sanksi pada enam entitas dan empat kapal atas dugaan keterlibatan mereka dalam pengangkutan batu bara Korea Utara.Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control, OFAC) di bawah naungan Kementerian Keuangan AS mengumumkan telah menunjuk enam entitas dan mengidentifikasi empat kapal yang terkait dengan pengangkutan batu bara Korea Utara.Enam entitas baru tersebut termasuk perusahaan perdagangan atau pengapalan yang berbasis di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, China, Hong Kong, dan Vietnam.Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengatakan Korea Utara terus menghindari larangan PBB atas ekspor batu bara yang merupakan pendapatan utama Korea Utara yang membantu mendanai program senjata pemusnah massal.Dia menambahkan bahwa rezim Korea Utara sering menggunakan kerja paksa dari kamp penjara di industri pertambangannya termasuk batu bara untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi memajukan program senjata terlarangnya.Pemerintahan Trump yang hanya tersisa sekitar 40 hari sebelum berakhir, tampaknya meningkatkan tekanannya terhadap Korea Utara serta China melalui sanksi terhadap Korea Utara.