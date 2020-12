Biegun: Korsel dan AS Terus Berjuang Demi Perdamaian Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun yang tengah melakukan perjalanan ke Seoul, mengadakan pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon pada Rabu (09/12/20) sore.Dalam pertemuan itu, keduanya menilai negosiasi yang erat antara Korea Selatan dan AS terkait masalah Semenanjung Korea, termasuk perundingan dengan Korea Utara.Biegun mengutarakan bahwa kedua negara bersama setiap saat dan berjuang untuk memajukan perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea, bahkan bertujuan untuk membawa stabilitas dan kemakmuran untuk Korea Utara demi menyediakan masa depan baru bagi penduduk negaranya.Biegun juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Lee dan masyarakat Korea Selatan yang telah memberikan dukungan kepadanya yang juga menjabat sebagai Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara.Lee menanggapi bahwa meskipun ada banyak lika-liku dalam menanggapi situasi Semenanjung Korea sejauh ini, namun kedua negara tetap menjaga prinsip untuk menyelesaikan isu-isu terkait melalui koordinasi dan negosiasi yang erat antara Seoul dan Washington.Sebelumnya, Biegun juga telah bertemu dengan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-gun pada hari Rabu untuk membahas kepentingan bilateral, termasuk persekutuan antara kedua negara, isu Semenanjung Korea, dan perkembangan diplomatik internasional.Dia menilai bahwa kedua pemerintah telah membuat pencapaian yang signifikan selama tiga tahun terakhir, dengan mengatakan bahwa kepercayaan dan kerja sama antara Korea Selatan dan AS akan tetap kuat setelah transisi administrasi AS.Biegun akan mengadakan pertemuan pada hari Kamis (10/12/20) besok dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Lee In-young dan memberikan pidatonya di sebuah wadah pemikir lokal.