Kandidat Menteri Pertahanan AS Janji untuk Bekerja Sama dengan Sekutu

Photo : KBS News

Pilihan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden untuk menteri pertahanan AS, Lloyd Austin telah berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dengan mengatakan bahwa "Amerika adalah yang terkuat ketika bekerja sama dengan sekutunya."Pensiunan jenderal Angkatan Darat AS tersebut membuat pernyataan pada hari Rabu (09/12/20) waktu setempat, selama konferensi pers di Wilmington, Delaware, di mana Biden secara resmi memperkenalkan calonnya untuk menteri pertahanan.Austin mengatakan bahwa dia memahami peran penting Kementerian Pertahanan AS dalam menjaga stabilitas, mencegah agresi, dan mempertahankan aliansi di seluruh dunia, termasuk di Asia-Pasifik, Eropa, dan di seluruh dunia.Austin juga mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, dia telah bekerja sama dengan rekan diplomatik dan mitra AS di seluruh dunia dan menyaksikan secara langsung apa yang dapat mereka capai bersama. Dia berharap untuk melanjutkan pekerjaan penting tersebut.Jika Austin resmi diangkat, maka ia akan menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang memimpin Kementerian Pertahanan AS.