Vaksin COVID-19 AstraZeneca Kurang Terpengaruh oleh Perintah Eksekutif AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memandang vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca kurang terpengaruh oleh perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mendahulukan vaksinasi terhadap warga negaranya.Pemerintah mengeluarkan penilaian tersebut karena AstraZeneca diproduksi di dalam negeri Korea Selatan.Pemerintah Korea Selatan telah mengemukakan pihaknya berencana membeli vaksin COVID-19 sebanyak 64 juta dosis dari empat perusahaan farmasi global, yaitu AstraZeneca, Janssen, Moderna, dan Pfizer.Korea Selatan telah menandatangani kontrak jual beli vaksin dengan AstraZeneca untuk 10 juta orang.Menurut laporan dari beberapa media asing, Trump pada hari Selasa (08/12/20) waktu setempat telah menandatangani perintah eksekutif untuk vaksinasi COVID-19.Beberapa produsen vaksin COVID-19 telah melakukan kontrak jual beli dengan negara lain selain AS, sehingga belum jelas bagaimana perintah eksekutif pemerintahan Trump akan diberlakukan.Sementara itu, ada kabar bahwa kemungkinan vaksin AstraZeneca akan terlambat dalam memperoleh izin produksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration, FDA).Oleh karena itu, pihak pemerintah Korea Selatan sedang mencari tahu kebenaran mengenai kabar tersebut.