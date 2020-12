Investor Asing Beli Saham Korsel Senilai 6,1 Triliun Won Sepanjang November 2020

Photo : YONHAP News

Investor asing melakukan aksi beli lebih dari enam triliun won di Bursa Efek Korea Selatan pada bulan November lalu. Jumlah itu merupakan yang terbanyak dalam tujuh tahun terakhir.Berdasarkan tren keuangan global dan pasar valuta asing yang diumumkan oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (10/12/20), jumlah investasi asing di pasar keuangan mencapai 5,52 miliar dolar AS atau 6,1 triliun won. Jumlah itu empat kali lipat dari pendapatan bersih pada bulan Oktober lalu.Volum investasi asing itu merupakan yang terbanyak sejak September 2013 lalu yang tercatat sebanyak 7,66 miliar dolar AS.BOK menerangkan banyak uang yang diinvestasikan ke negara berkembang dan Korea Selatan yang dinilai relatif baik dalam mengontrol COVID-19 berhasil menarik investasi dalam jumlah banyak.Sementara itu di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS pada akhir bulan November berada di angka 1.106,5 won, turun 28,6 won.Perubahan harian nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS rata-rata 4,1 won pada bulan Novemberm lebih banyak daripada bulan Oktober yang pada saat itu mencatat 3,4 won.