Korsel dan Malaysia Peringati 60 Tahun Hubungan Diplomatik Bilateral

Menyambut 60 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Malaysia, kedua negara memperdalam persahabatannya lewat berbagai acara.Korea Selatan dan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik pada tanggal 23 Februari 1960.Dalam rangka memperingati 60 tahun jalinan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Malaysia, Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Malaysia bersama Institute for Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia pada hari Kamis (10/12/20) mengadakan sebuah webinar tentang masa lampau dan masa depan hubungan kedua negara.Duta Besar Korea Selatan untuk Malaysia mengungkapkan penyesalannya karena beberapa acara yang telah dipersiapkan pada akhirnya tidak dapat digelar karena COVID-19.Kemudian ia menambahkan hubungan Korea Selatan dan Malaysia telah berkembang maju berkat "Kebijakan Baru ke Arah Selatan" yang didorong oleh pemerintahan Moon Jae-in.Menurutnya, volume perdagangan Korea Selatan dan Malaysia telah mengalami peningkatan 6.000 kali lipat, dari 2,83 juta dolar AS pada tahun 1965 hingga mencapai 18,1 miliar dolar AS pada tahun lalu.Para peserta webinar tersebut menilai kedua negara berhasil mengembangkan hubungan mereka dalam berbagai bidang, baik dari politik, ekonomi, kebudayaan, sampai pertukaran sumber daya manusia.Sementara itu, Kedutaan Besar Korea Selatan menyiarkan sebuah video peringatan hubungan diplomatik Korea Selatan dan Malaysia ke-60 pada sebuah papan elektronik raksasa di gedung pusat pembelanjaan Pavilion, Kuala Lumpur sejak tanggal 15 November hingga akhir tahun ini.Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mengunggah sebuah video untuk memperingati hubungan diplomatik bilateral pada akun SNS-nya pada akhir pekan lalu.