Wakil Menlu AS: Kesepakatan KTT Korut-AS di Singapura Masih Berlaku

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun yang tengah melakukan kunjungan ke Seoul, menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump dalam pertemuan pertama mereka di Singapura masih berlaku.Biegun dalam pidatonya berjudul, Masa Depan AS dan Semenanjung Korea di Asan Institute for Policy Studies pada hari Kamis (10/12/20) mengatakan bahwa kesepakatan KTT Singapura masih memiliki potensi meskipun gagal dalam memajukan kesepakatan tersebut.Biegun menuturkan, dirinya tetap percaya seperti saat hari pertamanya menjadi utusan khusus AS urusan Korea Utara, bahwa visi Kim Jong-un dan Trump untuk Semenanjung Korea masih memungkinkan dan urusannya belum selesai.Dalam kesempatan yang sama, Biegun mengungkapkan penyesalannya kepada mitranya dari Korea Utara karena telah terlalu banyak membuang kesempatan dan mereka lebih berupaya untuk menghindari perundingan daripada mencari kesempatan untuk berdialog.Biegun mendesak Pyongyang untuk menggunakan waktu yang tersisa sampai Kongres Partai Buruh Korea ke-8 yang akan diadakan pada Januari tahun depan untuk memulihkan kegiatan diplomatik.Biegun menambahkan, dirinya mengharapkan Korea Utara dan AS melakukan urusan diplomatik dengan serius meskipun berada di tengah kesulitan saat ini karena kini sudah saatnya bagi kedua negara untuk maju ke depan.