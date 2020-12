BTS Dinobatkan oleh Majalah Time sebagai “Entertainer of the Year”

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS dinobatkan sebagai "entertainer of the year" oleh majalah Time.Majalah mingguan Amerika Serikat tersebut mengumumkan penghargaan untuk BTS pada hari Kamis (10/12/20) waktu setempat dengan mengatakan bahwa BTS bukan hanya artis K-Pop terbesar di tangga lagu, namun mereka telah menjadi band terbesar di dunia.Majalah itu juga memuji hubungan BTS dengan penggemar besar mereka di seluruh dunia di tengah pandemi COVID-19.Bulan lalu, BTS dinominasikan untuk Grammy Award dalam kategori “” dan menjadi artis pop Korea Selatan pertama yang dinominasikan untuk penghargaan musik paling bergengsi di Amerika tersebut.Album ini juga menduduki puncak tangga lagu single utama Billboard, “Hot 100” tahun ini dengan lagu "Dynamite" dan "Life Goes On.“