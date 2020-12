Korsel dan AS Sepakat untuk Kembalikan 12 Pangkalan Militer AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk mengembalikan 12 pangkalan militer AS di Korea selatan.Pemerintah Korea Selatan menyatakan dalam rapat komite perjanjian tentang status pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (SOFA) bahwa AS sepakat untuk mengembalikan 11 pangkalan militer AS dan 2 area di dalam pangkalan militer Yongsan.Semua pangkalan militer AS yang akan dikembalikan tersebut merupakan lokasi yang sudah lama diminta oleh penduduk setempat untuk dikembalikan seperti lapangan helikopter Camp Walker di Kota Daegu, Camp Kim di Yongsan, yang disebut sebagai lahan untuk perumahan umum oleh pemerintah Korea Selatan.Akan tetapi, isu pencemaran dan biaya pembersihan pangkalan militer tersebut belum disimpulkan dalam perundingan tersebut.Pemerintah Korea Selatan mengatakan kesepakatan pengembalian pangkalan militer tersebut dicapai dengan syarat meneruskan pembicaraan tentang pengelolaan lingkungan pangkalan militer yang tengah dipakai pasukan AS.Pemerintah Korea Selatan menambahkan pihaknya akan membersihkan pangkalan militer AS yang dikembalikan ke Korea Selatan dengan teliti dan juga berupaya agar pangkalan militer lainnya juga segera dapat dikembalikan.