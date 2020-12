Emisi CO2 per Kapita Korut Mencapai 1,2 Ton, Terendah ke-63 di Dunia

Photo : YONHAP News

Emisi karbon dioksida (CO2) per kapita Korea Utara tercatat mencapai 1,2 ton, terendah ke-63 di dunia.Voice of America (VOA) melaporkan pada hari Rabu (16/12/20) bahwa menurut laporan Human Development Index (HDI) 2020 yang dirilis oleh Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme, UNDP) pada hari Selasa (15/12/20) waktu setempat, emisi karbon dioksida per kapita Korea Utara pada tahun 2018 berada di posisi terendah ke-63 di antara 195 negara di dunia.Persentase konsumsi bahan bakar fosil Korea Utara menguasai 62 persen dari total konsumsi energi, lebih rendah dari rata-rata 80 persen di negara-negara berkembang.Emisi karbon dioksida Korea Selatan mencapai 12,9 ton, lebih banyak sepuluh kali lipat daripada Korea Utara, sementara emisi karbon dioksida per kapita China mencapai 7 ton dan Amerika Serikat mencapai 16,6 ton.Menurut laporan UNDP, hutan Korea Utara telah turun 40 persen dibandingkan tahun 1990 dan angka rata-rata harapan hidup di Korea Utara adalah 72,3 tahun, setara dengan rata-rata dunia yaitu 72,8 tahun.