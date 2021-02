Korsel dan AS Upayakan Kemajuan dalam Transfer OPCON

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (Joint Chief of Staffs, JCS) Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan menyamakan pandangan untuk mengupayakan kemajuan dalam proses transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) dari AS ke Korea Selatan pada tahun ini.Ketua JCS Korea Selatan, Won In-choul menyatakan pada hari Selasa (02/02/21) bahwa dia telah mengadakan pembicaraan melalui video call bersama Ketua JCS AS, Mark Milley.Mereka berbagi pandangan mengenai situasi keamanan di Semenanjung Korea dan saling mendukung upaya diplomasi pemerintahan masing-masing untuk denuklirisasi lengkap dan perdamaian di Semenanjung Korea.Won menyampaikan ucapan selamat atas peluncuran administrasi Biden dan pengangkatan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, serta juga mengatakan dia berharap agar hubungan aliansi kedua negara dapat semakin berkembang di masa depan.Milley juga mengatakan bahwa hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS sangat penting dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran regional, sehingga dia akan melakukan kerja sama yang erat dengan Korea Selatan.JCS Korea Selatan menyatakan bahwa pembicaran melalui video call kali ini dilaksanakan untuk meningkatkan komunikasi antara dua ketua JCS dan mengokohkan kesiapsiagaan pertahanan gabungan kedua negara.