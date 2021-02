Pentagon: Belum Ada yang Diputuskan Terkait Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Selasa (02/02/21) waktu setempat, bahwa belum ada yang diputuskan mengenai negosiasi pembagian biaya pertahanan antara AS dan sekutunya termasuk Korea Selatan, dan saat ini pihaknya sedang berfokus pada pemulihan aliansi.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS, John Kirby mengeluarkan posisi tersebut dalam konferensi pers ketika ditanya tentang negosiasi biaya pertahanan untuk pasukan Amerika yang ditempatkan di Asia.Kirby mengatakan AS sedang memeriksa pengerahan pasukannya di seluruh dunia dan kontribusinya, sembari menambahkan dia tidak memiliki data khusus untuk disebutkan mengenai pembagian biaya saat ini.Kirby kemudian mengatakan bahwa Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin berharap dapat berkonsultasi dengan mitra penting AS di Asia dan Pasifik.Dia menambahkan bahwa Austin berkomitmen untuk memulihkan aliansi, kemitraan, dan persahabatan AS di seluruh dunia.