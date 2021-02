Calon Wakil Menhan AS: Jaminan Keamanan Sekutu Akan Kontribusi pada Non-Proliferasi Nuklir

Photo : YONHAP News

Kathleen Hicks yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), dalam sidang konfirmasi parlemen mengatakan bahwa penting untuk menjaminkan keamanan aliansi demi non-proliferasi nuklir.Hicks juga mengatakan bahwa pertahanan nuklir juga sama pentingnya dengan sistem pertahanan rudal untuk melawan berbagai ancaman.Dia menerangkan pertahanan rudal dan persenjataan nuklir harus melengkapi satu sama lain karena dapat menghambat serangan ke AS dan juga menjamin keamanan negara-negara sekutunya.Hicks menambahkan, hal itu juga bertujuan untuk menekan serangan nuklir dari Korea Utara dan Iran.Hicks menggunakan istilah "menghambat ekspansi" yang dimaksud untuk menggunakan taktik dan strategi dalam melawan serangan nuklir agar dapat melindungi negara-negara sekutu yang tidak memiliki persenjataan nuklir.Calon Wakil Menteri Pertahanan AS itu juga menambahkan bahwa hal itu dapat menahan negara-negara sekutu dalam mencoba untuk mengembangkan persenjataan nuklir.Hicks diketahui adalah seorang pakar kebijakan yang sempat terlibat dalam kebijakan "Pivot to Asia" pada pemerintahan Obama.