PBB: Dana Bantuan Kemanusiaan untuk Korut Mulai Awal Tahun Ini Hanya Mencapai 1,32 Juta Dolar AS

Photo : YONHAP News

Dana bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional untuk Korea Utara tercatat sekitar 1,3 juta dolar AS mulai awal tahun 2021 hingga kini, turun 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) pada hari Rabu (03/02/21), hanya Swiss dan Jerman yang telah menjanjikan dana bantuan untuk Korea Utara dan jumlahnya mencapai 1.324.963 dolar AS.Dana bantuan dari Swiss adalah 50.528 dolar AS untuk menolong korban banjir di Provinsi Hwanghae dan 1.158.941 dolar AS untuk proyek bantuan gizi melalui UNICEF.Sementara dana bantuan dari Jerman sebanyak 115.494 dolar AS untuk proyek bantuan pangan di Provinsi Pyeongan melalui Welthungerhilfe.Jika dibandingkan dana bantuan sebesar 7,75 juta dolar AS pada Januari tahun lalu, jumlah tersebut berkurang sebanyak 82,9 persen.Hal itu diperkirakan terjadi karena Korea Utara menutup perbatasannya dan banyak negara yang mengalami kesulitan keuangan akibat COVID-19.